Избитая учениками учительница сделала заявление

РЕН ТВ. Учительница физкультуры из Сызрани , оказавшаяся в больнице после драки восьмиклассников, отказалась от претензий к ученикам, сообщает

22-летний педагог, которая получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся, попросила прекратить проверку в отношении подростков.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн заявил, что в ближайшее время по результатам собранных материалов будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 января на уроке физкультуры в одной из школ Сызрани произошел конфликт между двумя учащимися 8 класса. Учительница вступилась за одного из подростков, после чего второй школьник ударил ее по голове.