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Избитая учениками учительница сделала заявление 

Рамблер 59 минут назад
Учительница физкультуры из Сызрани, оказавшаяся в больнице после драки восьмиклассников, отказалась от претензий к ученикам, сообщает РЕН ТВ.
22-летний педагог, которая получила сотрясение мозга, разнимая дерущихся, попросила прекратить проверку в отношении подростков.
Появились подробности избиения педагога учениками
Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн заявил, что в ближайшее время по результатам собранных материалов будет принято процессуальное решение.
Напомним, 10 января на уроке физкультуры в одной из школ Сызрани произошел конфликт между двумя учащимися 8 класса. Учительница вступилась за одного из подростков, после чего второй школьник ударил ее по голове.
Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Сызрань
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