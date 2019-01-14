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Установлены личности похитителей украинского авторитета в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Оперативники почти раскрыли похищение в Москве украинского криминального авторитета Юрия Василенко, нападавшие в ресторане мужчины уже установлены, сообщил источник в правоохранительных органах.
Похитившие мужчину в ресторане «Базилик» являлись, в основном, представителями криминального мира Курской области, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Часть из похитителей ранее были близки к самому Василенко. Один из нападавших в ресторане, по оперативным данным, ранее мог принимать участие в убийстве лидера партии «Оплот» Евгения Жилина, отмечает издание.
По основной версии следствия, именно Василенко был организатором покушения на Жилина, но после этого между авторитетом и курскими криминальными элементами произошел конфликт.
«Найденные на месте преступления следы и фрагменты указывают на то, что Василенко получил крайне тяжелое ранение. Если ему сразу не была оказана профессиональная медицинская помощь, то шансы на то, что он жив, крайне малы», — рассказал собеседник.
Напомним, 10 января СМИ сообщали о похищении человека в одном из московских ресторанов. Источники в правоохранительных органах рассказывали, что похищенный — украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, являющийся главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
11 января стало известно о возбуждении уголовного дела по факту похищения.
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Происшествия , Денис Вороненков , Евгений Жилин , Госдума , МВД , Росбалт , Курская Область , Москва
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