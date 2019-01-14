Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская чиновница лишила сироту мечты о кремлевской елке и поплатилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Забайкалье руководительница районного комитета образования Ольга Емельянова отобрала у 13-летней девочки-сироты путевку на кремлевскую елку перед самой поездкой, пишет «Чита.ру».
Врио губернатора края Александр Осипов, узнав о ситуации, потребовал отправить школьницу на другую елку, но, как оказалось, в региональном Министерстве образования ограничились лишь выговором чиновнице.
Бабушка школьницы рассказала изданию, что внучке потребовалась помощь психолога и три дня на то, чтобы прийти в себя после произошедшего.
«Она хорошо учится в 7-м классе, участвует во всевозможных конкурсах, ее везде хвалят, зовут. В этом году перед всем классом объявили, что она поедет на кремлевскую елку», — отметила женщина.
Девочку особенно расстроило то, что в следующем году она уже не сможет претендовать на новогоднюю поездку из-за возраста. Уточняется, что приглашение было у нее неделю, а затем его передали ученику другой школы, откуда в прошлом году в Москву никто не ездил.
Последние новости
Россия оставит Белоруссию без денег Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол Европе придется закупать больше российского газа
Комментарии1
Происшествия , Александр Осипов , Минобрнауки , Chita.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Курилам293
Чем новый президент Бразилии пригрозил России245
Соловьев предсказал распад России из-за Курил153
Медведев поставил на место Лукашенко14
Определен признак скорого развития рака
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение