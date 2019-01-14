Белорус устроил погром на территории храма преподобного Сергия Радонежского в Москве

Белорус разгромил православный храм в Москве , сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, в ночь на 14 января гражданин Белоруссии сломал уличный фонарь на территории храма преподобного Сергия Радонежского , расположенном на улице Богданова в районе Солнцево, а в самом культовом сооружении разбил стекла.

Служители храма вызвали полицию, служащие которой задержали мужчину.

Охранник храма Сергия Радонежского в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил факт и время происшествия, а его последствия — лишь частично. По его словам, белорус разбил один фонарь и одно стекло (https://govoritmoskva.ru/news/185572/).

Охранник отметил, что дебошир «вроде» был трезв и попытался сбежать, увидев собеседника радиостанции и его коллегу.

«Догнали мы его, конечно», — отметил охранник.

По его словам, после поимки белорус объяснил свой поступок желанием поспать, а уже сегодня был отпущен из полиции и вновь пришел в храм, чтобы извиниться и заверить в отсутствии умысла при причинении ущерба.