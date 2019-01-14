Как долго будут взрываться дома в России

Не успела страна опомниться после трагедии в Магнитогорске , унесшей перед Новым годом жизни 39 человек, как произошло новое ЧП. На этот раз в — в Шахтах Ростовской области . В квартирах во время взрыва бытового газа находились 13 человек, одна женщина погибла. В деталях произошедшего разбирался News.ru.

Пока, согласно информации спасателей, остаётся неизвестной судьба четырёх человек, оказавшихся в эпицентре взрыва. Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Ростовской области Василий Голубев , после обрушения части здания в больницу отвезли двух россиян, в том числе одного ребёнка — отца и дочь.

Отмечается, что семья погибшей получит 1 млн рублей из регионального и местного бюджета. Пострадавшие в Шахтах также получат финансовую помощь — от 200 тысяч до 600 тысяч в зависимости от характера повреждений. Всего из дома были эвакуированы 140 человек. Между тем в Магнитогорске пострадавшие при взрыве газа и обрушении подъезда получили выплаты на сумму свыше 100 млн рублей.

По предварительной информации, одна из жительниц здания перед произошедшим почувствовала запах газа, однако в соответствующие органы обратиться не успела.

61.mchs. gov.ru/Global Look Press /// Многоквартирный дом в Шахтах

Многоквартирный дом в Шахтах, по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), был возведён в 1993 году. Как рассказали РИА Новости в в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» , плановое техническое обслуживание газового оборудования проводилось весной прошлого года. Всё было в нормальном состоянии.

Согласно данным Минздрава, состояние госпитализированных жителей дома в настоящее время оценивается как средней степени тяжести. Раненым оказывается необходимая помощь. Ситуацию лично контролирует министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . По предварительным оценкам, разбор завалов займёт не менее суток.

В части города Шахты был введён режим чрезвычайной ситуации. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко , было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч.3 ст.109 УК РФ. Следователи проводят выемки документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях.

Как избежать?

Эта трагедия стала уже второй за последние две недели. Почему такое происходит у нас? И как можно было бы обезопасить жизнь жителей России, использующих в быту природный газ?

Как заявила News.ru глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская , все новостройки и дома после капитального ремонта необходимо оснащать газовыми плитами с автоматическим отключением.

Хованская предлагает использовать в многоквартирных домах термоэлектрическую систему «газ-контроль», которая в случае, если погаснет огонь в конфорке, заблокирует поступление газа.

«Когда строится новый дом или проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — сказала Хованская.

Со своей стороны, в Министерстве строительства предлагают увеличить содержание одорантов в газе — веществ, которые усиливают запах. Специалисты считают, что такая мера позволит быстрее выявлять утечку. До этого глава ведомства Владимир Якушев заявил, что в Минстрое не обсуждается вопрос о полном запрете бытового газа в многоквартирных домах после происшествия в Магнитогорске.

Депутат Государственной Думы ( «Единая Россия» ), зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев также считает, что в в эксплуатацию нужно вводить плиты, которые отключаются при определённом превышении содержания газа в помещении.

«Но это приведёт к удорожанию стоимости помещения», — считает депутат.

Он подчеркнул, что по Магнитогорску и Шахтам вину может установить только суд. Депутаты, по его словам, тоже пользуются только открытой информацией.

«Другое дело, что это произошло во время праздников. Тут, мне кажется, человеческий фактор важен. Большая часть взрывов и пожаров происходит по вине самих людей. Люди отпраздновали и оставили что-то невыключенным, с сигаретой уснули», — заявил Качкаев.

Гарантий нет

В свою очередь председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с News.ru отметил, что нынешняя система контроля и надзора за газовым хозяйством не даёт никаких гарантий, и подобные события могут повториться в любое время и в любом месте.

«Причина главная — отсутствие независимого негосударственного надзора за газовым хозяйством в жилых домах, в отличие от промышленности, торгового, коммерческого сектора, где существует в том числе и профтехнадзор», — сказал Крохин.

Специалист подчеркнул, что в РФ в жилом секторе нет такой инспекции. Некоторые функции, конечно, были переданы в жилищную инспекцию, однако та недоукомплектованна. Приоритет был направлен на контроль управляющих компаний, а им это выгодно с точки зрения штрафов и с точки зрения организации деятельности. Именно по этой причине у нас полностью отсутствует надлежащий надзор в виде регулярных осмотров, предписаний и прочих мер воздействия.

Сергей Пивоваров /РИА Новости /// Пострадавшие этажи дома в Шахтах

По мнению Крохина, чтобы решить существующую проблему, прежде всего, нужно восстановить государственный надзор в данной сфере. Также надо сократить количество домов, в которых используется газ для бытовых нужд, поскольку это в общем-то опасное вещество. Кроме того, назрела реформа системы управления ЖКХ, считает он.

«Надо признать, что Министерство строительства и ЖКХ, которое на сегодняшний день отвечает за эти вопросы, свои функции не выполняет. В силу того, что для него невозможно, судя по всему, выделить приоритеты ЖКХ в отдельный блок управления, со своими направлениями, с сетями, тарифами и прочее», — сообщил Крохин.

То есть это те три группы мер, которые могли бы улучшить ситуацию и сократить количество опасных инцидентов.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства „ЖКХ Контроль“ Светлана Разворотнева поделилась с News.ru версией, что в ситуациях с Шахтами и Магнитогроском проблемы были, скорее всего, связаны с неисправностью и ненадлежащей эксплуатацией оборудования.

»У нас по закону собственники должны заключать договор со спецорганизацией на осмотр внутриквартирного газового оборудования. Это свободный рынок, таких организаций много. При этом далеко не все заключают эти договоры — штраф минимальный. А то, что по факту оказывается, что в регионе один поставщик услуг — это становится дорого», — сказала Разворотнева.

Даже если люди заключили договор, отметила она, то проверки происходят раз в два года, и за это время может произойти всё, что угодно.

Но а что делать малоимущим? Программа субсидирования пока существует только в Москве. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект (поправки в Жилищный кодекс, принят в первом чтении), который говорит, что заключение всех договоров на обслуживание газового оборудования должна заключать управляющая компания — у неё есть лицензия.

В этой связи нужно устанавливать газовые специальные анализаторы, подчеркнула Разворотнева. Если гражданин платёжеспособен, то, понятно, что это произойдёт по его инициативе и за его есчёт. А вот для людей в сложной жизненной ситуации это должна быть господдержка.