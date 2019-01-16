Женщину, пропавшую из банка в Москве с крупной суммой денег, нашли

Ранее источник сообщал, что гражданский муж заявил о пропаже женщины из отделения банка в Москве после того, как она сняла с депозита 5,8 миллиона рублей от продажи квартиры.

"Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение женщины установлено, она будет доставлена в следственный отдел для допроса. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось", — сказала собеседница агентства.