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Женщину, пропавшую из банка в Москве с крупной суммой денег, нашли 

РИА Новости + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Установлено местонахождение женщины, безвестно пропавшей из банка в центре Москвы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее источник сообщал, что гражданский муж заявил о пропаже женщины из отделения банка в Москве после того, как она сняла с депозита 5,8 миллиона рублей от продажи квартиры.
"Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение женщины установлено, она будет доставлена в следственный отдел для допроса. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось", — сказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной инцидента мог послужить конфликт между женщиной и ее гражданским мужем.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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