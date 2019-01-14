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Жилую многоэтажку в Петербурге окатило кипятком до 14 этажа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге жилой дом окатило кипятком из прорвавшейся трубы до 14 этажа, об этом сообщили очевидцы в СМИ.
Прорыв произошел на Шуваловском проспекте между улицами Планерная и Авиаконструкторов, передает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев происшествия.
На видеозапи, опубликованной в соцсетях, видно, что возле жилой многоэтажки бьет гейзер высотой в несколько этажей.
Одна из жителей дома рассказала, что струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала окон 14 этажа здания.
В ноябре 2018 года результате порыва трубы с горячей водой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге девять автомобилей получили повреждения.
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