Жилую многоэтажку в Петербурге окатило кипятком до 14 этажа

Петербурге жилой дом окатило кипятком из прорвавшейся трубы до 14 этажа, об этом сообщили очевидцы в СМИ.

Прорыв произошел на Шуваловском проспекте между улицами Планерная и Авиаконструкторов, передает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев происшествия.

На видеозапи, опубликованной в соцсетях, видно, что возле жилой многоэтажки бьет гейзер высотой в несколько этажей.

Одна из жителей дома рассказала, что струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала окон 14 этажа здания.

В ноябре 2018 года результате порыва трубы с горячей водой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге девять автомобилей получили повреждения.