Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме города Шахты Ростовской области будут вестись круглосуточно. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев . В результате происшествия погиб один человек, состояние двух пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Ещё пятерым помощь была оказана амбулаторно. Под завалами могут находиться до четырёх человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а глава правительства Дмитрий Медведев поручил проанализировать законодательство в области газификации.

Экстренные службы будут круглосуточно вести поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. Об этом заявил глава региона Голубев. Под завалами могут находиться до четырёх человек.

«Да, будет устанавливаться световое, осветительное оборудование», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Взрыв газа в девятиэтажном доме города Шахты произошёл в районе шести утра. В результате погибла одна женщина, ещё два человека пострадали и были госпитализированы. Всего спасатели извлекли из-под завалов семь человек, пятеро из них получили помощь амбулаторно.

Пострадавшие — отец и его двухлетняя дочь. Состояние обоих оценивается как стабильное и удовлетворительное.

«Рядом с ребёнком находится бабушка. По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении администрации Ростовской области.

Было повреждено и само здание. Так, полностью разрушены четыре квартиры — по две на девятом и восьмом этажах.

«В результате взрыва газа произошло обрушение с девятого по восьмой этаж одного из подъездов многоквартирного дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Ростовской области.

Кроме того были обнаружены трещины на уровне седьмого этажа, сообщили в спасательном штабе. «Предварительно, до седьмого этажа трещин нет. На седьмом около пяти миллиметров», — отметили спасатели.

Кирпичный дом был построен в 1993 году и всего в нём 72 квартиры. После взрыва были эвакуированы 163 человек. Власти разместили их в расположенных поблизости школах.

«Они располагаются либо в пунктах временного размещения, либо по собственному желанию разместились у своих родных и близких, хотя мы приготовили для всех 115 гостиничных номеров. Решения, конечно, за людьми, но все, кто пожелает временно расселиться, будут обеспечены временным жильём», — сказал в эфире «Россия 24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

При этом конструкция дома будет обследована и в том случае, если он будет пригоден для дальнейшей эксплуатации. Повреждённые квартиры будут отремонтированы, подчеркнул губернатор.

«По ним будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Специалисты оценят состояние всего здания и всего этого пролёта. Оценят состояние строительной конструкции и необходимые меры по укреплению для проведения спасательных работ», — сказал он.

Голубев также заверил жителей, что пострадавшие получат от 200 до 600 тыс. рублей из регионального муниципального бюджетов, а семья погибшей 1 млн рублей. Финансовая помощь от правительства Ростовской области не потребуется, подчеркнул губернатор.

«Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в пострадавших квартирах проводилось, в соответствии с графиком, в апреле и мае 2018 года, полностью газовая система дома была проверена управляющей компанией в 2017 году», — сообщается на сайте компании.

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации сначала на территории места взрыва, а затем и во всём городе.

Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру. В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — говорится на сайте ведомства.

Проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ организовала и прокуратура Ростовской области.

«По поручению прокурора области Юрия Баранова организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в многоквартирном доме в городе Шахты», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Виталию Мутко проанализировать нормативные документы, касающиеся газификации.

«С учётом того, что это уже второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал премьер-министр.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого погибли 39 человек.