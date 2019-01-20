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Женщина выпала из окна во время вечеринки в Москве 

News.ru + ещё 18 7 часов назад
Фото: РИА Новости
25-летняя женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов на севере Москвы. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По предварительным данным, девушка приехала в гости к своим друзьям. Во время вечеринки знакомые потеряли погибшую из виду, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время проводится проверка.
Ранее News.ru писал, что 15-летняя дочь заместителя главы одного из отделов госкорпорации «Роснефть» погибла после конфликта с матерью. Причиной ссоры стал тот факт, что девочка вернулась домой нетрезвой.
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Происшествия , Роснефть , РЕН ТВ , Москва
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