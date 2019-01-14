Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крокодил затащил женщину-биолога в вольер и заживо ее съел 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Индонезии женщину-биолога заживо съел крокодил во время кормления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси утром в пятницу, 11 января. 44-летняя Дизи Туво (Deasy Tuwo) бросала мясо в вольер к крокодилу по кличке Мэрри (Merry) и слишком близко подошла к ограде. По версии полицейских, пятиметровая рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула на два с половиной метра и утащила ученую вниз.
Когда коллеги Туво пришли в лабораторию, они обратили внимание на «странный объект» в вольере. На берегу пруда лежал крокодил, зажав в пасти изуродованное тело биолога. Они немедленно вызвали спасателей, и им с трудом удалось выловить труп из вольера рептилии. Самого крокодила поймали и доставили в ветеринарную клинику. Врачам предстоит осмотреть содержимое его желудка.
По словам сотрудников лаборатории, раньше Мэрри нападал на других крокодилов, но никогда не проявлял агрессии к людям. Его регулярно кормили свежим мясом, курицей и тунцом. Ученые предположили, что он не съел женщину целиком, так как не был очень голоден.
Туво являлась ведущим ученым лаборатории. Коллеги охарактеризовали ее как «молчаливого человека, любившего животных».
Полиции пока не удалось связаться с владельцем лаборатории и животного, неким японским бизнесменом. Ведомству не известны его имя и местонахождение. Также отсутствуют данные о наличии у него соответствующих документов на содержание крокодила и редких водных растений. Если такого разрешения не было, мужчина будет задержан.
Последние новости
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол Европе придется закупать больше российского газа Появились подробности взрыва в доме в Шахтах
Комментарии1
Происшествия , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России269
Соловьев предсказал распад России из-за Курил14
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе493
Почему россияне выступают за отставку правительства825
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол6
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
02:23
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
Конфликты Армия
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение