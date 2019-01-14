Крокодил затащил женщину-биолога в вольер и заживо ее съел

Индонезии женщину-биолога заживо съел крокодил во время кормления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси утром в пятницу, 11 января. 44-летняя Дизи Туво (Deasy Tuwo) бросала мясо в вольер к крокодилу по кличке Мэрри (Merry) и слишком близко подошла к ограде. По версии полицейских, пятиметровая рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула на два с половиной метра и утащила ученую вниз.

Когда коллеги Туво пришли в лабораторию, они обратили внимание на «странный объект» в вольере. На берегу пруда лежал крокодил, зажав в пасти изуродованное тело биолога. Они немедленно вызвали спасателей, и им с трудом удалось выловить труп из вольера рептилии. Самого крокодила поймали и доставили в ветеринарную клинику. Врачам предстоит осмотреть содержимое его желудка.

По словам сотрудников лаборатории, раньше Мэрри нападал на других крокодилов, но никогда не проявлял агрессии к людям. Его регулярно кормили свежим мясом, курицей и тунцом. Ученые предположили, что он не съел женщину целиком, так как не был очень голоден.

Туво являлась ведущим ученым лаборатории. Коллеги охарактеризовали ее как «молчаливого человека, любившего животных».

Полиции пока не удалось связаться с владельцем лаборатории и животного, неким японским бизнесменом. Ведомству не известны его имя и местонахождение. Также отсутствуют данные о наличии у него соответствующих документов на содержание крокодила и редких водных растений. Если такого разрешения не было, мужчина будет задержан.