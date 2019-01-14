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Около 15 человек обратились к врачам после взрыва газа в Шахтах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 15 жителей дома в городе Шахты Ростовской области, в котором произошло ЧП, обратились за медпомощью в пункте временного размещения, сообщила РИА Новости медсестра из медпункта в ПВР.
"Обратились человек 15. Повышенное давление в основном, сердце", — сказала она.
Всем была оказана помощь. Собеседница добавила, что на месте с жильцами также работают психологи.
Всего, по словам директора школы, в которой развернут ПВР, Татьяны Шапкиной, у них зарегистрировались 85 человек. "У нас здесь организовано горячее питание, работает медпункт, следователи, представители администрации", — сказала она.
В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, спасены семь человек. На данный момент известно об одном погибшем, судьба четырех человек неизвестна.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
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Происшествия , РИА Новости , Ростовская Область
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