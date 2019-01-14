Жильцы домов в Шахтах грелись газом

Жители города Шахты, где в одном из домов произошел взрыв, обогревали квартиры газом. Об этом « Комсомольской правде рассказала местная жительница.

Женщина заявила, что в ее доме люди спали в одежде и включали по две или четыре конфорки сразу.

«И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — отметила она.

Очевидица происшествия Анна рассказала «КП», что побежала к соседнему дому после громкого хлопка и задымления. На месте ЧП она увидела кирпичи и доски, разлетевшиеся на двадцать метров от здания. Один из жильцов пострадавшего дома рассказал ей, что ранее в подъезде стоял сильный запах газа.

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Шахтах утром 14 января. По предварительным данным, источник взрыва находился в квартире на девятом этаже. В результате обрушились восьмой и девятый этажи, еще два этажа пострадали не так серьезно.

Жертвой взрыва стал один человек. Также сообщалось о погибшем ребенке, но эта информация не подтвердилась. Восемь человек пострадали.

По данным «Интерфакса», пока неизвестна судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.