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Жителей пострадавшего дома в Шахтах поселят в гостинице и ПВР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жильцы дома в Шахтах, частично обрушившегося из-за взрыва газа, могут поселиться в гостинице или в пункте временного размещения, они обеспечены всем необходимым, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В доме, не только в этом, но и в соседнем подъезде, порядка 143 человек. Им предоставлена возможность либо в пункте временного размещения, либо в гостинице, что скорее всего. Есть все необходимые условия для проживания, питание", — сказал Голубев журналистам.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.
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Происшествия , Василий Голубев , Ростовская Область
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