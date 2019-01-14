Жителей пострадавшего дома в Шахтах поселят в гостинице и ПВР

Василий Голубев. Жильцы дома в Шахтах, частично обрушившегося из-за взрыва газа, могут поселиться в гостинице или в пункте временного размещения, они обеспечены всем необходимым, сообщил губернатор Ростовской области

"В доме, не только в этом, но и в соседнем подъезде, порядка 143 человек. Им предоставлена возможность либо в пункте временного размещения, либо в гостинице, что скорее всего. Есть все необходимые условия для проживания, питание", — сказал Голубев журналистам.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.