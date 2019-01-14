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Депутат предложила устанавливать в домах датчики газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
Необходимо усилить инспектирование служб, которые занимаются техобслуживанием газового оборудования, а также подумать об установке в домах предупреждающего об утечке газа или пожаре оборудования, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Ростовской области Лариса Тутова ("Единая Россия").
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.
"Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома проводилось в мае 2018 года. Из газового оборудования в доме только печки. Глубоко убеждена, что службам и ведомствам, отвечающим за поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, следует серьезно задуматься о предотвращении таких случаев", — цитирует Тутову пресс-служба фракции.
По мнению депутата, возможно, в многоквартирных домах службам ЖКХ и управляющим компаниям следует установить предупреждающее оборудование, которое срабатывает на утечку газа или пожар.
"Оно ставится в каждую квартиру, к газовой трубе. В любом случае в данный момент требуется усилить инспектирование инженерно-технических служб по обслуживанию газового оборудования", — отметила Тутова.
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Комментарии2
Происшествия , Лариса Тутова , Единая Россия , Госдума , Ростовская Область
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