Крушение «Боинга» в Иране

«Боинг-707», перевозивший груз из Бишкека в Кередж в пригороде Тегерана , потерпел крушение в жилом районе неподалеку от города Сафадашт. Самолет принадлежал армии Ирана . Об этом сообщают сами военные.

— Грузовой самолёт, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся, — говорится в заявлении иранской армии.

На борту самолета находились десять (по другим данным, 16) человек. Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. Позже появилась информация о девятерых погибших и одном выжившем бортинженере.

Причиной крушения называют действия пилота при посадке: самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские постройки.