Бабушка Хачатурян просит суд выписать внучку из квартиры

Бутырский суд Москвы зарегистрировал иск Лиды Хачатурян, матери убитого дочерями Михаила Хачатуряна, к старшей внучке Крестине с требованием выписать девушку из своей квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер подтвердил, что бабушка хочет выселить ее из квартиры.

«Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд», — отметил адвокат.

Он добавил, что ранее Лида Хачатурян аналогичным образом выписала из квартиры мать и старшего брата сестер Хачатурян.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По версии следствия, старшие сестры держали отца, пока младшая наносила ему удары ножом в область шеи. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.