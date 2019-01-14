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Бабушка Хачатурян просит суд выписать внучку из квартиры 

Рамблер + ещё 10 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бутырский суд Москвы зарегистрировал иск Лиды Хачатурян, матери убитого дочерями Михаила Хачатуряна, к старшей внучке Крестине с требованием выписать девушку из своей квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.
Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер подтвердил, что бабушка хочет выселить ее из квартиры.
«Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд», — отметил адвокат.
Он добавил, что ранее Лида Хачатурян аналогичным образом выписала из квартиры мать и старшего брата сестер Хачатурян.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По версии следствия, старшие сестры держали отца, пока младшая наносила ему удары ножом в область шеи. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.
Комментарии1
Происшествия , Москва
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