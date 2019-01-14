Опубликовано видео с места крушения Boeing в Иране

Иранское агентство ILNA опубликовало видео с места крушения Boeing 707 под Тегераном. На записи видно, как люди пытаются потушить обломки самолета.

Запись демонстрирует, что место крушения охвачено огнем и задымлено. Вместе со спасателями пожар тушили добровольцы.

Видео с горящим и уже потушенным самолетом опубликовало в твиттере агентство IRIB.

В понедельник, 14 января, под Тегераном потерпел крушение грузовой Boeing 707, следовавший из Бишкека. На его борту находились десять (по другим данным, 16) человек. Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. Позже появилась информация о девятерых погибших и одном выжившем бортинженере.

Авиакатастрофа произошла, когда лайнер заходил на посадку в аэропорту. По предварительным данным, пилот не справился с управлением, самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район.

По данным РИА Новости, разбившийся лайнер принадлежал иранской авиакомпании, совершал чартерный рейс из Бишкека и по ошибке начал приземляться в аэропорту Фатха вместо аэропорта Караджа.