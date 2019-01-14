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На месте крушения Boeing 707 найден выживший член экипажа 

News.ru 1 час назад
После крушения грузового Boeing 707 в Иране выжил один член экипажа — бортинженер. По его словам, в общей сложности на борту самолёта находились 16 человек.
К настоящему моменту на месте катастрофы найдены тела семерых погибших, передаёт агентство Fars. Что касается ещё восьмерых человек, то информации о них пока отсутствует.
В ОАО «МАМ» заявили, что самолёт Boeing 707 принадлежит одной из иранских авиакомпаний и полёты из Бишкека совершал регулярно. Накануне ночью он вылетел в Иран с 30 тоннами мяса на борту, сообщает 24.kg.
Иранские военные, в свою очередь, заявили, что самолет принадлежал вооруженным силам страны, передаёт РИА Новости.
Boeing 707 разбился в иранской провинции Альброз. По предварительным данным, это произошло по вине пилотов, которые перепутали аэродромы. Вместо Пайяма они начали совершать посадку в Фатхе, не рассчитанном на такие воздушные суда. В результате самолет выкатился за пределы ВПП, пробил ограждение и въехал в жилой район.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Boeing , Международный аэропорт "Манас" , ИА Fars , РИА Новости , Иран
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