В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

Женщина осталась жива после падения на рельсы на станции "Перово" Калининской линии метрополитена в Москве , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На станции "Перово" произошло падение женщины на рельсы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП женщина осталась жива. Обстоятельства падения и состояние пострадавшей уточняются.

Ранее сообщалось, что поезда на Калининско-Солнцевской линии следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Позднее в метро сообщили, что движение введено в график.