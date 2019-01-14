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В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина осталась жива после падения на рельсы на станции "Перово" Калининской линии метрополитена в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Перово" произошло падение женщины на рельсы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП женщина осталась жива. Обстоятельства падения и состояние пострадавшей уточняются.
Ранее сообщалось, что поезда на Калининско-Солнцевской линии следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Позднее в метро сообщили, что движение введено в график.
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