Пострадавшего при ЧП в Шахтах ребенка перевели в больницу в Ростове-на-Дону

"Ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу в Ростове-на-Дону", — сказал собеседник.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что после ЧП были госпитализированы два человека, один из которых ребенок, их состояние оценивается как средне тяжелое, пяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек. На данный момент известно об одном погибшем.

Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости