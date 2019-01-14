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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Пострадавшего при ЧП в Шахтах ребенка перевели в больницу в Ростове-на-Дону 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Ребенка, пострадавшего при взрыве газа и частичном обрушении дома в городе Шахты Ростовской области, перевели в областную больницу в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу в Ростове-на-Дону", — сказал собеседник.
Ранее Минздрав РФ сообщал, что после ЧП были госпитализированы два человека, один из которых ребенок, их состояние оценивается как средне тяжелое, пяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.
В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек. На данный момент известно об одном погибшем.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
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Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Ростовская Область
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