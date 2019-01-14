Более 520 человек ликвидируют последствия взрыва в Шахтах

Последствия взрыва бытового газа в многоэтажке Ростовской области ликвидирует более 520 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент в Шахтах на месте ЧМ работает 137 единиц техники. Из-под завалов извлечен один человек, погибла женщина, жительница дома. Судьба еще четверых человек неизвестна, всего эвакуировано 140 человек.

Напомним, в городе Шахты, по улице Хабарова 16, в 6:18 утра 14 января прогремел мощный взрыв. В результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома.