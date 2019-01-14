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В Шахтах из-под завалов достали живую кошку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 45 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Из-под завалов дома в городе Шахты Ростовской области достали живую кошку, сообщает администрация региона.
«Спасатели достали из-под завалов кошку, животное передали хозяевам», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
На 13.00 мск для ликвидации последствий аварии задействовано 422 человека и 74 единицы техники. На месте работают 20 альпинистов, в 13.15 мск из Сочи вылетел самолет, на борту которого есть еще 10 альпинистов Южного регионального поисково-спасательного отряда.
Напомним, 14 января в квартире на девятом этаже дома в Шахтах взорвался газ. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.
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