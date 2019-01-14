В Шахтах из-под завалов достали живую кошку

Из-под завалов дома в городе Шахты Ростовской области достали живую кошку, сообщает администрация региона.

«Спасатели достали из-под завалов кошку, животное передали хозяевам», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

На 13.00 мск для ликвидации последствий аварии задействовано 422 человека и 74 единицы техники. На месте работают 20 альпинистов, в 13.15 мск из Сочи вылетел самолет, на борту которого есть еще 10 альпинистов Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Напомним, 14 января в квартире на девятом этаже дома в Шахтах взорвался газ. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.