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Поножовщина произошла в метро Москвы утром в понедельник 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Утром 14 января на станции метро «Комсомольская» московской подземки произошла поножовщина. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Детали происшествия пока не разглашаются. Известно, что утром в понедельник, 14 января, на станции метро «Комсомольская» 21-летний мужчина получил ножевое ранение.
Скорую вызвали сотрудники метрополитена. Пострадавший госпитализирован в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. О состоянии раненого сообщений пока не поступало.
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