Поножовщина произошла в метро Москвы утром в понедельник

Утром 14 января на станции метро «Комсомольская» московской подземки произошла поножовщина. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Детали происшествия пока не разглашаются. Известно, что утром в понедельник, 14 января, на станции метро «Комсомольская» 21-летний мужчина получил ножевое ранение.

Скорую вызвали сотрудники метрополитена. Пострадавший госпитализирован в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. О состоянии раненого сообщений пока не поступало.