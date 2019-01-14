Под завалами дома в Шахтах ищут четырех человек

Василий Голубев. Спасатели ищут под завалами дома в Шахтах, обрушившегося из-за взрыва бытового газа, четырех человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области

Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек.

"Сейчас идет работа по разбору завалов на восьмом и девятом этаже. Эпицентр взрыва — девятый этаж, 71-я квартира. Всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находилось 13 человек. Один человек, к сожалению, погиб, это женщина. Продолжается разбор завалов на девятом этаже, речь идет о двух человеках, и на восьмом — о трех. По месту регистрации эти люди зарегистрированы в этих квартирах, по местонахождению информация неизвестна. Эвакуирован весь подъезд", — пояснил Голубев.

Он добавил, что, по новой информации спасателей, идет поиск только четырех человек.

"Сейчас одну девочку нашли, бабушка сообщила, что она в квартире не проживала, так что речь идет не о пяти, а о четырех людях. С родителями только что переговорили, что она дома", — заявил губернатор.