Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Под завалами дома в Шахтах ищут четырех человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Спасатели ищут под завалами дома в Шахтах, обрушившегося из-за взрыва бытового газа, четырех человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек.
"Сейчас идет работа по разбору завалов на восьмом и девятом этаже. Эпицентр взрыва — девятый этаж, 71-я квартира. Всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находилось 13 человек. Один человек, к сожалению, погиб, это женщина. Продолжается разбор завалов на девятом этаже, речь идет о двух человеках, и на восьмом — о трех. По месту регистрации эти люди зарегистрированы в этих квартирах, по местонахождению информация неизвестна. Эвакуирован весь подъезд", — пояснил Голубев.
Он добавил, что, по новой информации спасателей, идет поиск только четырех человек.
"Сейчас одну девочку нашли, бабушка сообщила, что она в квартире не проживала, так что речь идет не о пяти, а о четырех людях. С родителями только что переговорили, что она дома", — заявил губернатор.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии
Происшествия , Василий Голубев , РИА Новости , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области378
Путин отреагировал на ЧП в Шахтах
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине150
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови53
В московском метро произошла поножовщина60
Видео
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:08
Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине
В мире Украина
00:34
В Москву пришла оттепель
Погода Новости Москвы
01:54
Пропавшая год назад школьница нашлась в роддоме
Общество Происшествия
01:41
Больница, в которую страшно заходить
Общество
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение