МЧС объявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах

Существует угроза дальнейшего обрушения дома в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа. Такой прогноз сделали в МЧС , передает РИА Новости . Для укрепления конструкции установят специальные подпорки.

«Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки», — рассказал начальник ГУ МЧС России по области Вячеслав Бутко.

Президент России Владимр Путин поручил оказать пострадавшим помощь. «Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два этажа. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Один человек погиб. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.