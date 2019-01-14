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В Сочи ввели локальный режим ЧС после обрушения подпорной стены 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Локальный режим ЧС введен в Сочи после обрушения подпорной стены в Лазаревском районе из-за сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель администрации курорта.
Ранее сообщалось, что в связи с обильными дождями произошло переувлажнение грунта, в результате чего в воскресенье в микрорайоне Лазаревское сошел оползень, и разрушилась подпорная стена между двумя домами по переулку Павлова.
"Главой города введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Для безопасности жителей близлежащих домов возле рухнувшей стены организовано круглосуточное дежурство казаков, полиции и спасателей Кубань-СПАС. Территория огорожена", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте происшествия выставлены предупреждающие об опасности знаки и таблички. Не исключается вероятность продолжения движения грунта и обрушения оставшегося участка стены из бетонных блоков.
"На месте работает комиссия, состоящая из сотрудников управления капитального строительства администрации города Сочи и геологов, которые определяют прочность почвы и состояние домов. Визуально в многоквартирных пятиэтажках трещин не обнаружено. Работы продолжаются", — сообщил представитель администрации.
В Сочи с субботы действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, угрозы налипания снега. Сильный дождь не прекращается на курорте третий день.
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Происшествия , РИА Новости , Сочи
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