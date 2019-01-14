Под завалами жилого дома в Шахтах обнаружены два человека

Под завалами жилого дома в городе Шахты в Ростовской области , где произошел взрыв бытового газа, обнаружены два человека, сообщает ТАСС

Сейчас их извлекают спасатели. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев . Он слушает доклады всех оперативных служб.

Утром 14 января в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа — восьмой и девятый. По последним данным, один человек погиб, восемь пострадали и пятеро госпитализированы.

140 человек эвакуировали из поврежденного дома. Предположительно, под завалами могут находиться люди.

Жилой девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах, где произошел взрыв, построили в 1993 году. Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это третий город по численности населения в области, в нем проживает более 235 тысяч людей.