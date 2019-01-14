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Губернатор Ростовской области прибыл к месту взрыва газа в Шахтах 

RT на русском 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл к многоэтажному дому в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Он (губернатор. — RT) на месте, слушает доклады всех оперативных служб», — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе на месте ЧП, под завалами обнаружены два человека, в настоящее время их извлекают.
По данным источника агентства, спасателям удалось извлечь из-под завалов восьмого человека.
Ранее в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.
На месте происшествия было обнаружено тело погибшего, ещё пять человек пострадали.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Василий Голубев , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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