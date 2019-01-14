Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови

Врачи рассказали о состоянии раненого мэра Гданьска

Мэру польского города Гданьска Павлу Адамовичу, на которого было совершено нападение, медики перелили около 20 литров крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в больнице, где находится глава города. Операция длилась более пяти часов.

«Во время операции пациенту перелили 41 порцию крови», — сообщил источник.

Врачи оценивают состояние пострадавшего, как в крайней степени тяжёлое.

Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта, сообщает Radio Gdansk. На мэра города прямо на сцене набросился мужчина с ножом и на глазах сотен зрителей несколько раз ударил его в область сердца. При этом нападавший кричал о том, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме. Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем главу Гданьска перевезли в больницу. Хирурги диагностировали у 53-летнего мэра повреждение аорты, сердца и органов брюшной полости.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, недавно освободившийся из тюрьмы. По предварительным результатам расследования, ему удалось пробраться на сцену при помощи журналистского удостоверения.