Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови

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Врачи рассказали о состоянии раненого мэра Гданьска 

Рамблер 54 минуты назад
Мэру польского города Гданьска Павлу Адамовичу, на которого было совершено нападение, медики перелили около 20 литров крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в больнице, где находится глава города. Операция длилась более пяти часов.
«Во время операции пациенту перелили 41 порцию крови», — сообщил источник.
Врачи оценивают состояние пострадавшего, как в крайней степени тяжёлое.
Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта, сообщает Radio Gdansk. На мэра города прямо на сцене набросился мужчина с ножом и на глазах сотен зрителей несколько раз ударил его в область сердца. При этом нападавший кричал о том, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме. Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем главу Гданьска перевезли в больницу. Хирурги диагностировали у 53-летнего мэра повреждение аорты, сердца и органов брюшной полости.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, недавно освободившийся из тюрьмы. По предварительным результатам расследования, ему удалось пробраться на сцену при помощи журналистского удостоверения.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Гданьск
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