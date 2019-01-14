Губернатор рассказал подробности о взрыве газа под Ростовом

"По информации, которую только что доложили представители МЧС, всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находились 13 человек", — заявил Голубев.

По данным местных СМИ, в результате происшествия один человек погиб, семеро пострадали. 140 жильцов дома были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что из-под завалов в Шахтах эвакуировали восьмого человека.