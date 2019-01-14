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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Губернатор рассказал подробности о взрыве газа под Ростовом 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: МЧС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в квартирах, пострадавших от взрыва газа в городе Шахты, находились 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"По информации, которую только что доложили представители МЧС, всего в этих квартирах, пострадавших от взрыва, находились 13 человек", — заявил Голубев.
По данным местных СМИ, в результате происшествия один человек погиб, семеро пострадали. 140 жильцов дома были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что из-под завалов в Шахтах эвакуировали восьмого человека.
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Происшествия , Василий Голубев , МЧС , Ростовская Область
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