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В Казахстане сорвали серию терактов 

Lenta.ru + ещё 6 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Комитет Национальной Безопасности Казахстана сообщает, что в ходе спецоперации в городе Алма-Ата была задержана группа выходцев из Центральной Азии, которая готовила в стране серию терактов.
Во время обыска у них были обнаружены составные компоненты для изготовления взрывных устройств большой мощности, огнестрельное оружие и боеприпасы. По версии следствия, группа планировала совершить серию терактов в местах массового скопления людей в Алма-Ате.
Также казахстанские спецслужбы сообщают, что группа получала приказы от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», находящихся за пределами Казахстана.
В октябре 2017 года российские военные сообщили, что в Сирии был ликвидирован выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, крупный полевой командир «Исламского государства», который осуществлял координацию действий штурмовых формирований боевиков в долине Евфрата.
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Происшествия , Исламское государство
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