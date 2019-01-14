Тело одного погибшего найдено спасателями на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области при разборе завалов после взрыва бытового газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.
"На девятом этаже найден один погибший", — сообщили в МЧС.
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил, что хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова.