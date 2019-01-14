В Шахтах обнаружили тело одного погибшего после взрыва газа в девятиэтажке

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

"На девятом этаже найден один погибший", — сообщили в МЧС.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил, что хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова.