Бизнесмена из Бурятии, отравившего едой 150 человек, наказали штрафом

Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 40 тысяч рублей владельца кафе "ШуланДо", после посещения которого год назад 150 человек получили различные заболевания, сообщает в понедельник прокуратура республики.

В суде установлено, что предприниматель не обеспечил соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе, где "после приема пищи в кафе у 150 граждан возникли заболевания различной степени тяжести". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

По данным прокуратуры, обвиняемый вину признал полностью и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования республики на лечение пострадавших.