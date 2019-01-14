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Бизнесмена из Бурятии, отравившего едой 150 человек, наказали штрафом 

РИА Новости + ещё 3 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 40 тысяч рублей владельца кафе "ШуланДо", после посещения которого год назад 150 человек получили различные заболевания, сообщает в понедельник прокуратура республики.
В суде установлено, что предприниматель не обеспечил соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе, где "после приема пищи в кафе у 150 граждан возникли заболевания различной степени тяжести". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".
По данным прокуратуры, обвиняемый вину признал полностью и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования республики на лечение пострадавших.
"Судом по ходатайству следственного управления МВД по Республике Бурятия уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МВД , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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