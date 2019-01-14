Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками

Вечером 13 января трое жителей Санкт-Петербурга устроили в одном из дворов сражение с использованием пиротехники. Видео, сделанное очевидцами, опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На записи видно, как три человека бегают и бросают друг в друга «снаряды», а в разных уголках двора взрываются фейерверки.

По данным Piter.tv, «перестрелка» произошла не во дворе, а на парковке у торгового центра «Смайл». Канал отмечает, что участники развлечения могли пострадать или повредить припаркованные рядом автомобили.

За день до этого, 12 января, в Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. По данным РИА Новости, ему показалось, что установка не срабатывает слишком долго. Мужчина наклонился над фейерверком, и именно в этот момент произошел запуск. От полученных травм он скончался на месте. В новогоднюю ночь в Ленинградской области погиб мужчина, которому залп салюта попал в глазницу.