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Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Вечером 13 января трое жителей Санкт-Петербурга устроили в одном из дворов сражение с использованием пиротехники. Видео, сделанное очевидцами, опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На записи видно, как три человека бегают и бросают друг в друга «снаряды», а в разных уголках двора взрываются фейерверки.
По данным Piter.tv, «перестрелка» произошла не во дворе, а на парковке у торгового центра «Смайл». Канал отмечает, что участники развлечения могли пострадать или повредить припаркованные рядом автомобили.
За день до этого, 12 января, в Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. По данным РИА Новости, ему показалось, что установка не срабатывает слишком долго. Мужчина наклонился над фейерверком, и именно в этот момент произошел запуск. От полученных травм он скончался на месте. В новогоднюю ночь в Ленинградской области погиб мужчина, которому залп салюта попал в глазницу.
Представитель регионального управления МВД заявил РИА Новости, что полиция Петербурга начала проверку видео.
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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