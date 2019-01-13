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Пилоты выкатившегося за пределы ВПП самолета в Шереметьево объяснились 

Lenta.ru 14 минут назад
Пилоты, управлявшие самолетом авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, назвали причину инцидента. Об этом сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова
По предварительным данным, происшествие случилось из-за ошибки второго пилота.
«При движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателем] на взлетный режим», — приводится объяснение, полученное из объяснительной командира самолета.
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Ранее следователи называли возможные причины инцидента. По их данным, причиной происшествия могла стать ошибка пилота воздушного судна или некачественная работа наземных служб по уборке ВПП.
13 января стало известно, что самолет с 40 пассажирами и семью членами экипажа на борту, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в 14:16 по московскому времени, когда авиалайнер совершал разгон. Полоса была закрыта для эвакуации самолета. В результате инцидента никто не пострадал.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Анна Захаренкова , Аэропорт Шереметьево
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