Напавший на мэра Гданьска объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме

Мужчина, ранивший мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме, сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на данные следователей.

Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. По данным местных СМИ, медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.

По данным телеканала, следователи опросили подозреваемого сразу после задержания, ночь он проведет под арестом. В понедельник будет решаться вопрос о квалификации его действий, а также о мере пресечения.

Сообщается, что 27-летний подозреваемый в 2013 году был арестован за ограбления четырех банков в Гданьске. Суд приговорил его к 5,5 годам тюрьмы, что он счел излишне суровым наказанием. Подозреваемый заявил следователям, что в тюрьме "к нему относились очень плохо, за решеткой его даже пытали", особо отметив, что это происходило во время работы правительства ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа", сообщает телеканал.

Отмечается, что показания подозреваемого совпадают с тем, что он кричал со сцены перед нападением на Адамовича. Мэр Гданьска в течение 15 лет был членом партии "Гражданская платформа", однако в 2015 году покинул ее ряды.

По данным полиции, Адамович получил несколько ножевых ранений. СМИ утверждают, что один удар ножа пришелся на живот, второй — на грудную клетку в области сердца. В настоящее время мэра оперируют, операция продолжается больше трех часов. Медики призвали местных жителей сдать кровь, состояние Адамовича оценивается как крайне тяжелое.