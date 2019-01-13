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Врачам удалось восстановить работу сердца раненого мэра Гданьска 

РИА Новости + ещё 41 2 часа назад
Врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который был ранен при нападении мужчины с ножом во время благотворительного концерта, однако его состояние остается крайне тяжелым, сообщил президент Польши Анджей Дуда.
Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Radio Gdansk сообщало, что Адамович получил ножевое ранение в области сердца. По данным местных СМИ, медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу. Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Присутствовавшие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.
"Я получил информацию, что врачам удалось восстановить работу сердца тяжелораненого господина мэра Павла Адамовича и есть надежда, но состояние по-прежнему очень тяжелое. Кто может, прошу поддержать его доброй мыслью, кто может — молитвой. Это все, что мы можем", — написал Дуда в Twitter.
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Происшествия , Видео , Гданьск
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