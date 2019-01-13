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Из бара в центре Москвы эвакуировали 400 человек 

Говорит Москва 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В заведении Chesterfield на Новом Арбате произошло небольшое возгорание.
Как сообщает РИА Новости, на кухне загорелось масло во фритюре. Персонал ликвидировал пожар до прибытия спасателей, пострадавших нет.
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