Из бара в центре Москвы эвакуировали 400 человек

В заведении Chesterfield на Новом Арбате произошло небольшое возгорание. Как сообщает РИА Новости, на кухне загорелось масло во фритюре. Персонал ликвидировал пожар до прибытия спасателей, пострадавших нет.