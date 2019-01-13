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Проникший на самолет в Шереметьево оказался украинцем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, который проник на самолет «Москва — Брюссель» в аэропорту Шереметьево в обход всех кордонов, оказался украинцем, который лишился памяти, сообщают СМИ.
Он обошел все кордоны в терминале F и зашел на борт по техническому трапу, однако спустя минуту был выведен сотрудником погранслужбы. Выяснилось, что это гражданин Украины, который легально находился на территории России, сообщает «Фонтанка».
Источник в Шереметьево пояснил, что мужчине вообще не нужно было в Брюссель.
«Уже в ходе первоначального опроса сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в его ответах. Когда же они пригласили дежурного врача, то он поставил предварительный диагноз, который впоследствии подтвердили вызванные профильные специалисты. На обывательском языке это называется «страдает провалами памяти», — объяснил источник.
Нарушитель задержан на 48 часов, ему грозит административное наказание со штрафом в 500 рублей, а также выдворение за пределы России.
Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево мужчина незаконно проник на борт самолета Москва — Брюссель, беспрепятственно миновав все кордоны безопасности.
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Комментарии5
Происшествия , ФСБ , Аэропорт Шереметьево , Фонтанка.Ру , Брюссель , Москва
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