Проникший на самолет в Шереметьево оказался украинцем

Он обошел все кордоны в терминале F и зашел на борт по техническому трапу, однако спустя минуту был выведен сотрудником погранслужбы. Выяснилось, что это гражданин Украины , который легально находился на территории России , сообщает «Фонтанка»

Источник в Шереметьево пояснил, что мужчине вообще не нужно было в Брюссель.

«Уже в ходе первоначального опроса сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в его ответах. Когда же они пригласили дежурного врача, то он поставил предварительный диагноз, который впоследствии подтвердили вызванные профильные специалисты. На обывательском языке это называется «страдает провалами памяти», — объяснил источник.

Нарушитель задержан на 48 часов, ему грозит административное наказание со штрафом в 500 рублей, а также выдворение за пределы России.

Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево мужчина незаконно проник на борт самолета Москва — Брюссель, беспрепятственно миновав все кордоны безопасности.