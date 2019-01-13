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Российские школьники жестоко избили учительницу

В Шереметьево закрыли взлетно-посадочную полосу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В связи с выкатом самолета компании Smartwings за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево закрыта одна из двух ВПП, сообщила глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.
«В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов», — передает ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Boeing-747, который должен был вылететь в Прагу, при взлете сошел с ВПП и выкатился на 100 метров за ее пределы. Никто не пострадал.
По уточненным данным, на самолете было 47 человек.
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Происшествия , Анна Захаренкова , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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