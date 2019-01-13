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Мужчина незаконно проник на борт самолёта в Шереметьево 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В столичном аэропорту Шереметьево мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.
Неизвестный проник в аэропорт через вход одного из терминалов, которым пользуются члены экипажей самолётов. После прохождения рамки досмотра он выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту. Им оказался лайнер «Аэрофлота» рейса Москва-Брюссель. Мужчина даже поднялся на борт, воспользовавшись лестницей для техперсонала, прежде чем его задержали пограничники.
Ранее News.ru писал о том, что российские авиакомпании не вошли в мировой список самых пунктуальных в 2018 году.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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