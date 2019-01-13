Мужчина незаконно проник на борт самолёта в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево мужчина сумел обойти все кордоны безопасности и незаконно проник на борт самолёта.

Неизвестный проник в аэропорт через вход одного из терминалов, которым пользуются члены экипажей самолётов. После прохождения рамки досмотра он выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту. Им оказался лайнер «Аэрофлота» рейса Москва-Брюссель. Мужчина даже поднялся на борт, воспользовавшись лестницей для техперсонала, прежде чем его задержали пограничники.

Ранее News.ru писал о том, что российские авиакомпании не вошли в мировой список самых пунктуальных в 2018 году.