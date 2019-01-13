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Жестокое тройное убийство в старый Новый год в Башкирии

Корейских рыбаков прибило волной к японскому берегу 

Вести.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Global Look Press
Японские пограничники задержали двух рыбаков со шхуны, прибитой течением из КНДР, сообщает телеканал NHK.
Судно было обнаружено дрейфующим примерно в полутора километрах от побережья на крайнем севере главного острова страны Хонсю. Шхуна была взята на буксир сторожевым кораблем японской береговой охраны. Рыбаки выразили желание вернуться на родину. Рыбаки изъявили желание вернуться на родину. Сейчас решается вопрос с их депортацией. Токио и Пхеньян не имеют дипломатических отношений. Также между двумя странами отсутствует прямое транспортное сообщение.
В начале декабря деревянное судно из КНДР было задержано возле одного из островов в Японском море. В нем находились четверо рыбаков, которые сообщили, что вышли на промысел, однако после поломки двигателя почти неделю дрейфовали в море.
Осенью 20018 года у побережья Японии были обнаружены почти 90 деревянных рыболовецких шхун из КНДР — рекордное число за весь послевоенный период. В некоторых из них были погибшие рыбаки, отправившиеся на контрабандный промысел. Из-за введенных санкций и запрета на покупку морепродуктов у КНДР контрабандный промысел стал важным источником поступления иностранной валюты.
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Происшествия , Азия , В мире , КНДР
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