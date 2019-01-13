Пропавшего в Амурской области 10-летнего мальчика нашли живым

Ребенка долго не могли найти, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Десятилетний мальчик, пропавший 11 января в городе Белогорск Амурской области , найден живым и здоровым. В данный момент он передан родителям.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Амурской области, мальчик был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Ребенка долго не могли найти, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.