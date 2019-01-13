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Врачи не смогли спасти пенсионерку, «ожившую» в морге 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачам не удалось спасти пенсионерку, очнувшуюся в морге. Туда «покойницу» доставили после семейного застолья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Медики белогорской больницы Приамурья два часа пытались реанимировать пожилую женщину, но безуспешно.
Родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни, о чем сообщили в полицию. Сотрудник ОВД, прибывший на место, не стал, согласно инструкции, вызывать скорую, а констатировал смерть самостоятельно, вызвал ритуальную службу и направил «тело» в морг без сопроводительных документов, отметили в Минздраве.
Машину скорой пришлось вызывать уже санитару морга, когда тот заметил, что женщина подает признаки жизни. Пострадавшую доставили в реанимацию белогорской больницы, где врачи пытались ее спасти, но через два часа пенсионерка скончалась. Предположительной причиной смерти стали переохлаждение и отравление.
Управление МВД по Амурской области проводит проверку по факту инцидента.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости
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