Двоих подростков избили у торгового центра на юге Москвы

Двое подростков серьезно пострадали от побоев, полученных у одного из торговых центров в столичном районе Северное Чертаново.

Конфликт между двумя компаниями разгорелся из-за громкой музыки. Как рассказал охранник торгового центра, одному подростку сломали ногу, второму — нос. При этом в драке участвовали два человека, хотя вокруг собралась толпа примерно в 30 человек.

Ранее студенты Московского государственного строительного университета устроили массовую драку из-за койки в общежитии. В результате конфликта четыре человека обратились в больницу.