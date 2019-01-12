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Двоих подростков избили у торгового центра на юге Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое подростков серьезно пострадали от побоев, полученных у одного из торговых центров в столичном районе Северное Чертаново.
Конфликт между двумя компаниями разгорелся из-за громкой музыки. Как рассказал охранник торгового центра, одному подростку сломали ногу, второму — нос. При этом в драке участвовали два человека, хотя вокруг собралась толпа примерно в 30 человек.
В пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает РЕН ТВ.
Ранее студенты Московского государственного строительного университета устроили массовую драку из-за койки в общежитии. В результате конфликта четыре человека обратились в больницу.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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