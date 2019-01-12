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Россиянин перепутал автомобиль с лосем и застрелил егеря 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Свердловской области охотник перепутал лося с автомобилем, и застрелил егеря. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство по неосторожности», сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального Следственного управления СКР Александр Шульга,
Трагедия произошла в лесу в районе деревни Сергуловка Сухоложского района.
«Группа мужчин участвовала в охоте на лося, загонщиком был егерь местного охотхозяйства. По данным следствия, один из охотников, 53-летний мужчина, перепутал автомобиль с лосем, и из своего карабина произвел прицельный выстрел. В результате хозяин УАЗика, 66-летний егерь, получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия», — рассказал Александр Шульга.
Он уточнил, что стрелявший сразу и в полном объеме признал свою вину.
В свою очередь Валерий Горелых, официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области, уточнил корреспонденту «Ленты.ру», что охота проводилась на законных основаниях.
«Сотрудники полиции установили всех участников произошедшего, изъяли и направили на экспертизу орудие убийства — охотничий карабин "Лось" калибра 7,62 миллиметра», — уточнил Валерий Горелых.
В январе в России разрешена охота на молодого, до года, лося (она закончится 15 января), а так же на кабана, зайца и хищников (волк, лиса, рысь, росомаха). Правила охоты запрещают вести стрельбу по неясно видимой цели.
В наступившем 2019 году это уже второй несчастный случай на охоте. 3 января в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 40-летний местный житель выстрелил, как он думал, по лосю, но попал в родного 18-летнего сына. Юноша скончался на месте происшествия.
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Происшествия , Валерий Горелых , Александр Шульга , СКР , МВД , Lenta.ru , Свердловская Область
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