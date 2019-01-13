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Горка из заледеневших фекалий в Амурской области вернулась 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В селе Чигири Благовещенского района Амурской, где была ликвидирована горка из обледеневших фекалий, начала расти новая. Образование наледи запечатлел на видео один из местных жителей, ролик опубликован на YouTube-канале издания «Амур.инфо».
Как видно на кадрах, содержимое септика по-прежнему продолжает вытекать на дорогу и замерзать.
«12 января опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали… Три дня — и все вернется», — прокомментировал автор.
Ранее в субботу, 12 января, представитель районной администрации заявил, что горку из обледеневших нечистот убрали.
11 января сообщалось, что администрация Благовещенского района дала управляющей компании два дня, чтобы убрать заледеневшие фекалии с улицы. Кроме того, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.
Нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта 29 декабря 2018 года и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав «горку», с которой начали кататься дети. К очищению септиков была привлечена сторонняя строительная компания.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Амур.инфо , Амурская Область
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