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Власти Китая сообщили о 21 погибшем горняке в результате обвала на шахте 

РИА Новости + ещё 23 58 минут назад
Фото: ТАСС
Власти китайского города Шэньму в провинции Шаньси, где днем ранее произошел обвал на шахте, сообщили о 21 погибшем под завалами горняке.
Инцидент произошёл в субботу около 18.00 по местному времени (13.00 мск) на шахте "Байцзи". Сообщалось, что около 20 горняков оказались под завалами.
Согласно опубликованному заявлению на сайте правительства города Шэньму, в момент аварии под землей находились 87 человек, 66 горнякам удалось благополучно подняться из шахты, 21 человек остался под завалами. При этом 19 из них погибли, еще двоих пытались спастись.
Однако в заявлении, опубликованном позднее, власти сообщили, что двоих горняков не удалось спасти. Таким образом, число погибших увеличилось до 21 человека.
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