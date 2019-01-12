В амурском Белогорске возбудили дело об убийстве после пропажи десятилетнего мальчика

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи десятилетнего мальчика в городе Белогорске Амурской области . Об этом сообщается в субботу на сайте регионального следственного управления СК РФ. "11 января из дома в Белогорске ушел 10-летний мальчик. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту следственным отделом по городу Белогорску СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Ведутся поисковые мероприятия", — говорится в сообщении. Следователи осмотрели место последнего пребывания мальчика. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции и добровольцы.