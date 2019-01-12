Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в «ИГ» 

Газета.Ru 2 часа назад
Нейтрализованные в Дагестане боевики запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» вербовали в свои ряды молодежь и были пособниками бандитов, действовавших в Каспийске. Сообщается также, что они собирались напасть на объект религиозного культа.
По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).
Личности бандитов установлены, передает ФАН. Как сообщили в НАК, они оказывали помощь бандитам, которые действовали в Каспийске и были уничтожены в ходе контртеррористических операций в 2017 году.
По данным Информцентра, установлено, что ликвидированные накануне боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Каспийска — пособника нейтрализованных боевиков. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел, сообщили в НАК. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, а также о планах и намерениях ее членов, уточнили в Информцентре.
Днем ранее НАК сообщал, что в пятницу примерно в 18:00 мск на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автомобильной трассы «Кавказ» группа неизвестных в автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС. После этого злоумышленников начали преследовать и обнаружили их машину вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. Когда сотрудники правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям, бандиты открыли огонь из автоматов. Завязалась перестрелка, в результате которой трое преступников были нейтрализованы.
В автомобиле боевиков правоохранители обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения нет, как и потерь среди сил правопорядка.
Аналогичный случай произошел в декабре прошлого года и опять же в Дагестане. В ходе контртеррористической операции был убит боевик, причастный к преступлениям террористической направленности. Он погиб в результате перестрелки, завязавшейся после его отказа сложить оружие и сдаться. Контртеррористическая операция проходила в Хасавюртовском районе республики.
По сообщению НАК, убитый преступник был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и к убийству сотрудников полиции. Как отметили в ведомстве, он входил в состав банды сторонников ИГ.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в течение девяти месяцев с начала 2018 года сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности, 15 из которых — теракты. Ведомству необходимо и далее решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом, подчеркнул глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.
За этими показателями — «спасенные жизни людей», обратил внимание российский лидер. Он отметил необходимость последовательного снижения уровня террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий.
По его словам, это в полной мере относится и к другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.
В тот же день заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая в Пекине на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, заявил, что через сирийско-иракскую границу прошли примерно 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды. Он отметил, что их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек террористической группировки ИГ.
«Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или пересечение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ [организация признана террористической и запрещена в РФ — «Газета.Ru»] ячеек», — отметил Фомин.
Он уточнил, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах и в странах Евросоюза.
Замглавы оборонного ведомства России подчеркнул, что для привлечения новых сторонников главари террористов активно используют интернет и социальные сети, увеличивая по всему миру число людей, разделяющих экстремистские взгляды.
Газета.Ru: последние новости
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания 29 вагонов с углем сошли с рельсов в Иркутской области
Комментарии
Происшествия , Видео , Статьи , Александр Фомин , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , НАК , ЕС , Исламское государство , ГИБДД , МВД , Газета.Ru , Каспийск , Кизилюрт , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»16
Венгры попросили Запад не трогать Россию151
Порошенко похвастался турецкими ударными дронами176
Познер назвал причину русофобии на Западе248
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание636
Новости партнеров
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
02:01
Цекало разводится с сестрой Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение