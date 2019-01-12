Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики

Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в «ИГ»

По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Личности бандитов установлены, передает ФАН. Как сообщили в НАК, они оказывали помощь бандитам, которые действовали в Каспийске и были уничтожены в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

По данным Информцентра, установлено, что ликвидированные накануне боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Каспийска — пособника нейтрализованных боевиков. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел, сообщили в НАК. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, а также о планах и намерениях ее членов, уточнили в Информцентре.

Днем ранее НАК сообщал, что в пятницу примерно в 18:00 мск на участке Кизилюрт Махачкала федеральной автомобильной трассы «Кавказ» группа неизвестных в автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС . После этого злоумышленников начали преследовать и обнаружили их машину вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. Когда сотрудники правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям, бандиты открыли огонь из автоматов. Завязалась перестрелка, в результате которой трое преступников были нейтрализованы.

В автомобиле боевиков правоохранители обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения нет, как и потерь среди сил правопорядка.

Аналогичный случай произошел в декабре прошлого года и опять же в Дагестане. В ходе контртеррористической операции был убит боевик, причастный к преступлениям террористической направленности. Он погиб в результате перестрелки, завязавшейся после его отказа сложить оружие и сдаться. Контртеррористическая операция проходила в Хасавюртовском районе республики.

По сообщению НАК, убитый преступник был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и к убийству сотрудников полиции. Как отметили в ведомстве, он входил в состав банды сторонников ИГ.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в течение девяти месяцев с начала 2018 года сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности, 15 из которых — теракты. Ведомству необходимо и далее решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом, подчеркнул глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

За этими показателями — «спасенные жизни людей», обратил внимание российский лидер. Он отметил необходимость последовательного снижения уровня террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий.

По его словам, это в полной мере относится и к другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.

В тот же день заместитель министра обороны России Александр Фомин , выступая в Пекине на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, заявил, что через сирийско-иракскую границу прошли примерно 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды. Он отметил, что их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек террористической группировки ИГ.

«Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или пересечение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ [организация признана террористической и запрещена в РФ — «Газета.Ru»] ячеек», — отметил Фомин.

Он уточнил, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах и в странах Евросоюза